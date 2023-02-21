Люба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1886
Сын: Неверов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Неверов Григорий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Неверов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Неверов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Леля Григорьевна
Отец ребёнка: Неверов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Неверов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Неверов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неверов Григорий