Люба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1886

Сын: Неверов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Неверов Григорий

Рождение ребёнка
1886

Сын: Неверов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Неверов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Леля Григорьевна

Отец ребёнка: Неверов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Неверов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Неверов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Григорий

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