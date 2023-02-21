Кованько Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кованько Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованько Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованько Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганешина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сошальская Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованько Ольга Сергеевна

Смерть
1935
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