Кованько Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1935
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кованько Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованько Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованько Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганешина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованько Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сошальская Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кованько Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кованько Ольга Сергеевна
Смерть
1935