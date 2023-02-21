(Гизатуллина) Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гизатуллина) Галия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1991

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1991

Отец: Гизатуллин Кабир

Мать: Сария

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