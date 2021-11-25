Кувыркина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1953

Дата смерти

25.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Владимир Николаевич

Смерть
25.11.2021
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