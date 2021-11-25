Кувыркина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1953
Дата смерти25.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2021