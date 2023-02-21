Щукина Райхана Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Райхана Сафиулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1990

Сын: Щукин Данил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Василий Михайлович

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