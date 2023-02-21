Щукина Райхана Сафиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1990
Отец ребёнка: не указан
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щукин Василий Михайлович