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Филимонова Елена Анатольевна

Место рождения

зерносовхоз ставропольский 3е отделение, Благодарненский район, Ставропольский край

Дата рождения

25.07.1964

Дата смерти

26.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1964

Отец: Филимонов Анатолий Иванович

Мать: Филимонова (Подпальная) Валентина (Алевтина) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Олег Анатольевич

Рождение ребёнка
28.07.1990

Сын: Степанов Анатолий Олегович

Отец ребёнка: Степанов Олег Анатольевич

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Смерть
26.05.2014
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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