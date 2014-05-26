Филимонова Елена Анатольевна
Место рождениязерносовхоз ставропольский 3е отделение, Благодарненский район, Ставропольский край
Дата рождения25.07.1964
Дата смерти26.05.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1990
Сын: Степанов Анатолий Олегович
Отец ребёнка: Степанов Олег Анатольевич
Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Смерть
26.05.2014
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край