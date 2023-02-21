Шень, Аралина, Дмитриева (Николаева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Владимир
Мать: Николаева Галина
Рождение ребёнка
Около 05.07.1988
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
Неизвестно
Муж: Шень Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шень Дмитрий
Развод
Неизвестно
Муж: Дмитриев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шень Сергей
Отец ребёнка: Шень Дмитрий