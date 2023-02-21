Шень, Аралина, Дмитриева (Николаева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шень, Аралина, Дмитриева (Николаева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Владимир

Мать: Николаева Галина

Рождение ребёнка
Около 05.07.1988

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
Неизвестно

Муж: Шень Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шень Дмитрий

Развод
Неизвестно

Муж: Дмитриев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шень Сергей

Отец ребёнка: Шень Дмитрий

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