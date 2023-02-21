Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Сын: Никита Антипович
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Дочь: Параскева Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Стефан Антипович
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Дочь: Елена Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Дочь: Гликерия Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Дочь: Ирина Антиповна
Отец ребёнка: Антип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Козьма Антипович
Отец ребёнка: Антип Иванович
Смерть
Неизвестно