Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Никита Антипович

Отец ребёнка: Антип Иванович

Бобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Дочь: Параскева Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Малая Кобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Стефан Антипович

Отец ребёнка: Антип Иванович

Бобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Дочь: Елена Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Малая Кобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Дочь: Гликерия Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Малая Кобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Дочь: Ирина Антиповна

Отец ребёнка: Антип Иванович

Малая Кобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Козьма Антипович

Отец ребёнка: Антип Иванович

Бобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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