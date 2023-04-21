Толстолес Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толстолес Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
27.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толстолес Екатерина Федоровна
Смерть
10.04.1987