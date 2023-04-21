Толстолес Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстолес Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толстолес Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
27.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толстолес Екатерина Федоровна

Смерть
10.04.1987
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