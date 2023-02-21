Леонид Сергеевич
Место рожденияKrasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Дата рождения05.05.1912
Дата смерти03.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
15.07.1949
Мать ребёнка: Ионова Анастасия Ивановна
Красный Яр Самарской обл
Рождение ребёнка
29.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионова Анастасия Ивановна
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Смерть
03.11.1993
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia