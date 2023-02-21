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Леонид Сергеевич

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Место рождения

Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia

Дата рождения

05.05.1912

Дата смерти

03.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Ионов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Ионова Анастасия Ивановна

Красный Яр Самарской обл
Рождение ребёнка
29.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Анастасия Ивановна

Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Смерть
03.11.1993
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Krasnyy Yar, Krasnoyarskiy rayon, Samarskaya oblast', Russia
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