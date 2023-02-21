Порубаймих Лариса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порубаймих Лариса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1970

Дочь: Ильяшенко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Коломиец Николай Иванович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
11.03.1976

Сын: Коломиец Павел Николаевич

Отец ребёнка: Коломиец Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломиец Николай Иванович

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