Порубаймих Лариса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1970
Дочь: Ильяшенко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Коломиец Николай Иванович
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
11.03.1976
Сын: Коломиец Павел Николаевич
Отец ребёнка: Коломиец Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно