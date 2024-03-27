Усманова Роза 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамида Исхаковна
Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагима Исхаковна
Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Исмагил Исхакович
Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно