Усманова Роза 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Роза 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамида Исхаковна

Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагима Исхаковна

Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Исмагил Исхакович

Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Идрис Исхакович

Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Исхак (Искак) Хасанович

Смерть
Неизвестно
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