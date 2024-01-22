Миллер Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.2014
Сын: Миллер Михаил Александрович
Мать ребёнка: Миллер (Горб - Полохина) Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
21.02.2022
Дочь: Миллер Анна Александровна
Мать ребёнка: Миллер (Горб - Полохина) Наталья Евгеньевна