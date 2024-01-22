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Миллер Александр Васильевич

Место рождения

15 лет Казахстана, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

24.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

15 лет Казахстана, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миллер (Горб - Полохина) Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
14.01.2014

Сын: Миллер Михаил Александрович

Мать ребёнка: Миллер (Горб - Полохина) Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
21.02.2022

Дочь: Миллер Анна Александровна

Мать ребёнка: Миллер (Горб - Полохина) Наталья Евгеньевна

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