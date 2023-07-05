Пелагия Сергеевна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Максим Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1804
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1806
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михайла Иванович
Отец ребёнка: Иван
Смерть
После 1851