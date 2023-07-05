Пелагия Сергеевна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Сергеевна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Максим Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1804

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1806

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1808

Сын: Михайла Иванович

Отец ребёнка: Иван

Смерть
После 1851

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