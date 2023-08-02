Григорьева (Борисова) Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Борисова) Прасковья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Борисов Константин Архипович

Мать: Борисова Мария

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Виденеевна

Отец ребёнка: Григорьев Виденей

Рождение ребёнка
1915

Сын: Григорьев Николай Виденеевич

Отец ребёнка: Григорьев Виденей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Иван Виденеевич

Отец ребёнка: Григорьев Виденей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий Виденеевич

Отец ребёнка: Григорьев Виденей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Виденеевна

Отец ребёнка: Григорьев Виденей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Арина Виденеевна

Отец ребёнка: Григорьев Виденей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Виденей

Смерть
Неизвестно
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