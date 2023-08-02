Григорьева (Борисова) Прасковья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Борисов Константин Архипович
Мать: Борисова Мария
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Виденеевна
Отец ребёнка: Григорьев Виденей
Рождение ребёнка
1915
Сын: Григорьев Николай Виденеевич
Отец ребёнка: Григорьев Виденей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Иван Виденеевич
Отец ребёнка: Григорьев Виденей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Григорий Виденеевич
Отец ребёнка: Григорьев Виденей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Виденеевна
Отец ребёнка: Григорьев Виденей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Арина Виденеевна
Отец ребёнка: Григорьев Виденей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Виденей
Смерть
Неизвестно