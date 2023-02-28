Аполлонова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аполлонова Анна Федоровна

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Место рождения

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Пяшница, Погорельская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1932

Сын: Кононов Олег Васильевич

Отец ребёнка: Кононов Василий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кононов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Кононов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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