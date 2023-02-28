Аполлонова Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Кононов Василий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кононов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Кононов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно