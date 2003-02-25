Саргаева (Яськина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саргаева (Яськина) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1910

Дата смерти

25.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1910

Отец: Яськин Сергей

Мать: Анна (Михайловна)

Рождение ребёнка
09.10.1934

Дочь: Вдовина Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекашкина Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саргаев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саргаев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саргаев Михаил Ильич

Смерть
25.02.2003
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