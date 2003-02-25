Саргаева (Яськина) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1910
Дата смерти25.02.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1910
Отец: Яськин Сергей
Мать: Анна (Михайловна)
Рождение ребёнка
09.10.1934
Дочь: Вдовина Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекашкина Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саргаев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саргаев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Саргаев Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саргаев Михаил Ильич
Смерть
25.02.2003