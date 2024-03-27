Магомедова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова ?

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Магомедов Расул

г.Махачкала, Дагестанская ССР
Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Магомедов Абдулгалин Расулович

Отец ребёнка: Магомедов Расул

г.Махачкала, Дагестанская ССР
Смерть
Неизвестно
г.Махачкала, Дагестанская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Махачкала, Дагестанская ССР
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