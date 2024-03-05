Виноградов Климентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Алексей Климентович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Климентовна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Климентовна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Иван Климентович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно