Виноградов Климентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Климентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Алексей Климентович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Климентовна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Климентовна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иван Климентович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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