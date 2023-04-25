Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна

Место рождения

Остров, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

15.02.1896

Дата смерти

05.07.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Остров, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефания Михайловна

Отец ребёнка: Петрикевич Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Петрикевич Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
17.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрикевич Михаил Семёнович

Смерть
05.07.1977

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