Петрикевич (Яскевич-) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения15.02.1896
Дата смерти05.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефания Михайловна
Отец ребёнка: Петрикевич Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Петрикевич Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
17.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрикевич Михаил Семёнович
Смерть
05.07.1977