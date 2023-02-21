Блинова (Чернятева) Наталия Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Чернятева) Наталия Антиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Блинов Перфон Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич

Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Блинов Харитон Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Блинов Василей Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Блинов Меркурей Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Семен Козьмич

Смерть
Неизвестно
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