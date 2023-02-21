Блинова (Чернятева) Наталия Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781 ст.
Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич
Рождение ребёнка
1783 ст.
Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич
Рождение ребёнка
1786 ст.
Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Блинов Меркурей Семёнович
Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Блинов Семен Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Семен Козьмич
Смерть
Неизвестно