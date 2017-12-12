Кунденок Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1959
Дата смерти12.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1959
Рождение ребёнка
28.12.1982
Дочь: Турбова Жанна Сергеевна
Мать ребёнка: Кунденок Наталья Олеговна
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.08.1985
Сын: Кунденок Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Кунденок Наталья Олеговна
Смерть
12.12.2017