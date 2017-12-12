Кунденок Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунденок Сергей Николаевич

Кунденок Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1959

Дата смерти

12.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1959

Отец: Кунденок Николай Федорович

Мать: Кунденок Людмила Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1982

Дочь: Турбова Жанна Сергеевна

Мать ребёнка: Кунденок Наталья Олеговна

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.08.1985

Сын: Кунденок Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Кунденок Наталья Олеговна

Смерть
12.12.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close