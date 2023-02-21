Еремеева (Кривоножкина) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Кривоножкина) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Четырехбугорье

Дата рождения

14.03.1893

Дата смерти

27.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Четырехбугорье
Бракосочетание
Между 1916 и 1919

Муж: Еремеев Константин Иванович

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.07.1924

Сын: Еремеев Иван Константинович

Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Дочь: Наумова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.07.1930

Сын: Еремеев Борис Константинович

Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.11.1931

Сын: Еремеев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.05.1934

Дочь: Кузьмина Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович

Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.01.1940

Дочь: Каликина Нина Константиновна

Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
27.07.1981
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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