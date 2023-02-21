Еремеева (Кривоножкина) Клавдия Михайловна
Место рожденияЧетырехбугорье
Дата рождения14.03.1893
Дата смерти27.07.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Четырехбугорье
Бракосочетание
Между 1916 и 1919
Рождение ребёнка
02.07.1924
Сын: Еремеев Иван Константинович
Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1927
Дочь: Наумова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1930
Сын: Еремеев Борис Константинович
Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1931
Сын: Еремеев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1934
Дочь: Кузьмина Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1940
Дочь: Каликина Нина Константиновна
Отец ребёнка: Еремеев Константин Иванович
Смерть
27.07.1981