Тамбовцев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1882
Дата смерти1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1882
Отец: Тамбовцев Павел Григорьевич
Мать: Тамбовцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1908
Сын: Тамбовцев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тамбовцев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна
Рождение ребёнка
1915 ст.
Сын: Тамбовцев Георгий Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна
Рождение ребёнка
06.02.1917
Сын: Тамбовцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна
Смерть
1965