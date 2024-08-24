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Тамбовцев Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1882

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1882

Отец: Тамбовцев Павел Григорьевич

Мать: Тамбовцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Павел Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Тамбовцев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
27.01.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Тамбовцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Тамбовцев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
06.02.1917

Сын: Тамбовцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Смерть
1965
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

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