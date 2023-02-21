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Баскакова Фекла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Баскакова Марья Васильева

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич (С.)

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Баскакова Акилина Васильева

Отец ребёнка: Баскаков Василий Николаевич (С.)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Василий Николаевич (С.)

Смерть
Неизвестно
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