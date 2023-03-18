Деревянко Надежда Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облогина Анна Степановна
Отец ребёнка: Деревянко Степан Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штофун Варвара Степановна
Отец ребёнка: Деревянко Степан Самсонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Алексей (Алик) Степанович
Отец ребёнка: Деревянко Степан Самсонович
Смерть
Неизвестно