Деревянко Надежда Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко Надежда Никоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облогина Анна Степановна

Отец ребёнка: Деревянко Степан Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штофун Варвара Степановна

Отец ребёнка: Деревянко Степан Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Алексей (Алик) Степанович

Отец ребёнка: Деревянко Степан Самсонович

Смерть
Неизвестно
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