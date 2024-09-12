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Пудков Петр Иванович

Место рождения

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.04.1897

Жена: Копылова Анна Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1897

Сын: Путков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.01.1899

Дочь: Путкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: Путкова Александра Петровна

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Монахиня Емилия
Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Путкова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Путков Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Путков Николай Петрович

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1908

Сын: Путков Николай Петрович

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Путков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1911

Сын: Путков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Путкова Алексий Петрович

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Путкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна

Голяткино, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1919
1919 год смерти на основе биографии сына из военкомата.

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