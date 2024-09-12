Пудков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1897
Жена: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.05.1897
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
18.01.1899
Дочь: Путкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Путкова Александра Петровна
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Монахиня Емилия
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Путкова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
26.01.1905
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.04.1908
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.04.1908
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.01.1911
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.01.1911
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
19.07.1913
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Путкова Анна Петровна
Мать ребёнка: Копылова Анна Яковлевна
Смерть
1919
1919 год смерти на основе биографии сына из военкомата.