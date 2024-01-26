Сержантов Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Сержантов Николай
Место жительства
1943
Лев Николаевич Сержантов Родился в 1938 г. русский; Проживал: Богородский р-н, д. Дубенки. Арестован в 1943 г. Приговорен: Особое совещание 3 марта 1943 г., обв.: ЧСИР: сын Сержантова Н.П. и Сержантовой А.И.. Приговор: ссылка на 5 лет в Коми АССР вместе с матерью ~ Источник: Книга памяти Нижегородской обл. ~ Жертвы политического террора в СССР, 4-ое издание
Лев Николаевич Сержантов Родился в 1938 г. русский; Проживал: Богородский р-н, д. Дубенки. Арестован в 1943 г. Приговорен: Особое совещание 3 марта 1943 г., обв.: ЧСИР: сын Сержантова Н.П. и Сержантов... Показать все
Смерть
1994
Причина смерти: Гипертонический криз