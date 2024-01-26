Сержантов Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сержантов Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Сержантов Николай

Мать: Сержантова (Кабатова) Анна

Место жительства
1943
Лев Николаевич Сержантов Родился в 1938 г. русский; Проживал: Богородский р-н, д. Дубенки. Арестован в 1943 г. Приговорен: Особое совещание 3 марта 1943 г., обв.: ЧСИР: сын Сержантова Н.П. и Сержантов... Показать все
Смерть
1994
Причина смерти: Гипертонический криз

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