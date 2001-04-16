Хромченков Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1909
Дата смерти16.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1930
Дочь: Чиркина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Хромченкова Анна Филатьевна
Смерть
16.04.2001
Митинский участок ритуального обслуживания (митинское кладбище) о регистрации на участке № с-11 р- 2 , могилы №