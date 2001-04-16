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Хромченков Василий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1909

Дата смерти

16.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1930

Дочь: Чиркина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Хромченкова Анна Филатьевна

Смерть
16.04.2001
Митинский участок ритуального обслуживания (митинское кладбище) о регистрации на участке № с-11 р- 2 , могилы №
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