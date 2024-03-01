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Субботина Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Между 1811 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1773 и 1776 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1787 и 1794

Муж: Субботин Иван Федорович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Субботин Степан Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1810

Дочь: Кушкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1811 и 1825
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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