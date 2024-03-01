Субботина Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиМежду 1811 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1787 и 1794
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1810
Дочь: Кушкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович
Смерть
Между 1811 и 1825