Щелчков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелчков Николай Михайлович

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Место рождения

д. Крюково, Уржумский р-н

Дата рождения

27.11.1926

Дата смерти

14.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926

Отец: Щелчков Михаил

Мать: Щелчкова Мария

д. Крюково, Уржумский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щелчкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щелчкова Анна Сергеевна

Смерть
14.05.2004
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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