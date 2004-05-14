Щелчков Николай Михайлович
Место рожденияд. Крюково, Уржумский р-н
Дата рождения27.11.1926
Дата смерти14.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926
Отец: Щелчков Михаил
Мать: Щелчкова Мария
д. Крюково, Уржумский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щелчкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щелчкова Анна Сергеевна
Смерть
14.05.2004
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область