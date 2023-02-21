Агапова (Любимова) Александра Георгиевна
Место рожденияРостовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Дата рождения08.04.1905
Дата смерти?.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1905
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета (Лилия) Михайловна
Отец ребёнка: Агапов / Agapov Михаил Mihail
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1992
Республика Молдова, г. Кишинёв