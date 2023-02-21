Агапова (Любимова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Любимова) Александра Георгиевна

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Место рождения

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый

Дата рождения

08.04.1905

Дата смерти

?.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1905

Отец: Любимов Георгий Никанорович

Мать: Любимова Пелагея Георгиевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета (Лилия) Михайловна

Отец ребёнка: Агапов / Agapov Михаил Mihail

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агапов / Agapov Михаил Mihail

Смерть
?.04.1992
Республика Молдова, г. Кишинёв
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