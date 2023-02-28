Лысов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Дмитрий Степанович

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Место рождения

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1721 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1700 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721 ст.

Отец: Лысов Степан Никитович

Мать: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Лысова Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Лысова Федосья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Лысов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Лысов Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысов Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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