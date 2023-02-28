Лысов Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1721 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721 ст.
Отец: Лысов Степан Никитович
Мать: Видякина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Сын: Лысова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Лысова Федосья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно