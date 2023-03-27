Paarma (Barmann) Aleksander
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1887
Дата смерти08.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1916
Сын: Barmann Herbert
Мать ребёнка: Paarma Riina
Рождение ребёнка
27.05.1919
Дочь: Barmann Paarma Meeri
Мать ребёнка: Paarma Riina
Рождение ребёнка
26.05.1923
Дочь: Hirv Emma Helene
Мать ребёнка: Paarma Riina
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Paarma Riina
Смерть
08.09.1972