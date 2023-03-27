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Paarma (Barmann) Aleksander

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1887

Дата смерти

08.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1916

Сын: Barmann Herbert

Мать ребёнка: Paarma Riina

Рождение ребёнка
27.05.1919

Дочь: Barmann Paarma Meeri

Мать ребёнка: Paarma Riina

Рождение ребёнка
26.05.1923

Дочь: Hirv Emma Helene

Мать ребёнка: Paarma Riina

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Paarma Riina

Смерть
08.09.1972
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