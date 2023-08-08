Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Тимофеевна

Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1964
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