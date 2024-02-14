Фаттяхетдинов Вафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттяхетдинов Вафа

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Фаттахетдинов Абдулкадер

Мать: не указана

Фаттахетдинов Вафа рядовой В архив Дата рождения __.__.1924 Дата и место призыва 29.10.1942 Краснооктябрьский РВК, Горьковская обл. Посмотреть на карте Дата выбытия __.02.1945 Причина выбытия пропал б... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зейнетдинова) Халися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттяхетдинов Рафек

Мать ребёнка: (Зейнетдинова) Халися

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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