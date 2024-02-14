Фаттяхетдинов Вафа
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Фаттахетдинов Абдулкадер
Мать: не указана
Фаттахетдинов Вафа рядовой В архив Дата рождения __.__.1924 Дата и место призыва 29.10.1942 Краснооктябрьский РВК, Горьковская обл. Посмотреть на карте Дата выбытия __.02.1945 Причина выбытия пропал б... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Зейнетдинова) Халися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттяхетдинов Рафек
Мать ребёнка: (Зейнетдинова) Халися
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне