Анна Савелиева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван большой Михайлович
Рождение
1832
Отец: Савелий (Савва) Семионов
Мать: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Иван большой Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858