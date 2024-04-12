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Анна Савелиева

Место рождения

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван большой Михайлович

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение
1832

Отец: Савелий (Савва) Семионов

Мать: Дарья Андреева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Иван большой Михайлович

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван большой Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
После 1858
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