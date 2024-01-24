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Шведовская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.01.1782 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1767 по 1770

Муж: Шведовский Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1769 ст.

Сын: Шведовский Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.11.1771 ст.

Дочь: Шоктацкая Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
05.01.1774 ст.

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
?.05.1779

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
21.01.1781 ст.

Сын: Шведовский Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
18.01.1782 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
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