Шведовская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.01.1782 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 1767 по 1770
Рождение ребёнка
10.02.1769 ст.
Сын: Шведовский Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1771 ст.
Дочь: Шоктацкая Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1774 ст.
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1779
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1781 ст.
Сын: Шведовский Тимофей Гаврилович
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Иванович
Смерть
18.01.1782 ст.