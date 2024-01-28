(Шуба) Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шуба) Ефросинья Семеновна

(Шуба) Ефросинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шуба Семен Осипович

Мать: Шуба Анна ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Самойло Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Кобзар (Положий) Даниил Самуилович

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.11.1852

Дочь: Кобзар (Положий) Варвара Самуиловна

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.06.1855

Дочь: Кобзар (Положий) Акилина Самуиловна

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 13.10.1856

Сын: Козьма Самуилович

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.01.1859

Дочь: Кобзар (Положий) Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.04.1866

Сын: Кобзар (Положий) Феодор Самуилович

Отец ребёнка: Положий Самойло Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.