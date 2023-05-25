Кожемякин Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Кожемякин Никита Васильевич
Мать: Кожемякина Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина *
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно