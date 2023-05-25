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Кожемякин Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кожемякин Никита Васильевич

Мать: Кожемякина Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина *

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Вадим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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