Филипенко (Семко) Владислава (Валерия) Дмитриевна, Витальевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2022
Дочь: Шувалова Мирослава Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2023
Дочь: Шувалова Ярославна Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности