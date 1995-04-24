Филипенко (Семко) Владислава (Валерия) Дмитриевна, Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипенко (Семко) Владислава (Валерия) Дмитриевна, Витальевна

Место рождения

Горловка

Дата рождения

24.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1995

Отец: Семко Виталий Владимирович

Мать: Сафронова (Филипенко) Снежана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.2022

Дочь: Шувалова Мирослава Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.2023

Дочь: Шувалова Ярославна Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область

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