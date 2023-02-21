Мосиенко Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1900
Дочь: София Макаровна
Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мосиенко Алексей Макарович
Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосиенко Михаил Макарович
Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович
Смерть
Неизвестно