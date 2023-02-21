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Мосиенко Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: София Макаровна

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мосиенко Иван Макарович

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мосиенко Пётр Макарович

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: ?

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: ?

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мосиенко Алексей Макарович

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: ?

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мосиенко Егор Макарович

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиенко Михаил Макарович

Отец ребёнка: Мосиенко Макар Ефимович

Смерть
Неизвестно
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