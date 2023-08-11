Пономарев Антон Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Антон Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Мария Антоновна

Мать ребёнка: Стахова Пономарева Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Антонович

Мать ребёнка: Стахова Пономарева Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стахова Пономарева Анастасия Владимировна

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