Валеев Карим Раулевич
Место рождения
Дата рождения21.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2003
Образование
С 01.09.2008 по ?.06.2019
МАОУ Лицей №82. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2020 по ?.06.2024
Южно-Уральский государственный университет. Институт: Юридический. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 2022 по 2023
Барбер. Барбершоп "Static".
Подвиг
Неизвестно
Музыкальные достижения: Пишет музыку.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Рядовой в запасе.