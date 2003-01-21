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Валеев Карим Раулевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

21.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2003

Отец: Валеев Рауль Абдулхаевич

Мать: Валеева Альбина Гайнулловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С 01.09.2008 по ?.06.2019
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МАОУ Лицей №82. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2020 по ?.06.2024
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный университет. Институт: Юридический. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 2022 по 2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Барбер. Барбершоп "Static".
Подвиг
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Музыкальные достижения: Пишет музыку.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Рядовой в запасе.
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