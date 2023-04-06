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Калугина Феодора Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Калугин Иван Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1878

Сын: Калугин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Калугина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Калугина Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1888

Сын: Калугин Василий Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1896

Сын: Калугин Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Павел Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Константин Ефимович

Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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