Калугина Феодора Михайловна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1878
Сын: Калугин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Калугина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Калугина Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Константин Ефимович
Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калугин Ефим Кириллович
Смерть
Неизвестно