Покрышкин Феодор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкин Феодор Григорьев

Покрышкин Феодор Григорьев

Место рождения

с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Покрышкин Григорий Ларионов

Мать: Покрышкина (Лютина) Параскева Лаврентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина (Нагорничных) Акилина Автономова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Покрышкин Козьма Феодоров

Мать ребёнка: Покрышкина (Нагорничных) Акилина Автономова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Покрышкин Иван Феодоров

Мать ребёнка: Покрышкина (Нагорничных) Акилина Автономова

Смерть
После 1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.