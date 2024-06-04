Покрышкин Феодор Григорьев
Место рожденияс. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Покрышкин Козьма Феодоров
Мать ребёнка: Покрышкина (Нагорничных) Акилина Автономова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Покрышкина (Нагорничных) Акилина Автономова
Смерть
После 1782