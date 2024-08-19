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Pērkons (Burovs) Berta Vera

Место рождения

Dzelzava

Дата рождения

24.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1871 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1894

Отец: не указан

Мать: Burovs (Zvirbulis) Marija

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pērkons Jānis Alberts

Рождение ребёнка
17.12.1920

Дочь: (Pērkone) Herta Aldona

Отец ребёнка: Pērkons Jānis Alberts

Рождение ребёнка
15.01.1924

Сын: Pērkons Artūrs

Отец ребёнка: Pērkons Jānis Alberts

Смерть
Неизвестно

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