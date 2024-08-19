Pērkons (Burovs) Berta Vera
Место рожденияDzelzava
Дата рождения24.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1894
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1920
Дочь: (Pērkone) Herta Aldona
Отец ребёнка: Pērkons Jānis Alberts
Рождение ребёнка
15.01.1924
Сын: Pērkons Artūrs
Отец ребёнка: Pērkons Jānis Alberts
Смерть
Неизвестно