Баклага Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклага Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1917

Дата смерти

24.06.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

7 г.р.
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1949 г.р.
1952 г.р.

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.07

Сын: Белкин Николай Сеоафимович

Отец ребёнка: Белкин Серафим Сергеевич

Рождение
08.03.1917

Отец: Масасин Иван

Мать: Масасина Мария Александровна

Рождение ребёнка
24.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Серафим Сергеевич

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Белкин Николай Серафимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1952

Дочь: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.06.1984
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