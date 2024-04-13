Баклага Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1917
Дата смерти24.06.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.07
Сын: Белкин Николай Сеоафимович
Отец ребёнка: Белкин Серафим Сергеевич
Рождение
08.03.1917
Отец: Масасин Иван
Рождение ребёнка
24.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Серафим Сергеевич
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Белкин Николай Серафимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1952
Дочь: Дорошенко Белкина Татьяна Серафимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.06.1984