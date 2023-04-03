Амельяновъ Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амельяновъ Лукьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Амельяновъ Семенъ

Мать: Агафья

Смерть
Неизвестно
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