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Амельяновъ Лукьян
Амельяновъ Лукьян
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Амельяновъ Семенъ
Около 1820 г.р.
Мать
(Григорьева) Агафья
Около 1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец:
Амельяновъ Семенъ
Мать:
Агафья
Смерть
Неизвестно
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