Фролов Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Григорий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: Фролова Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Ермакова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Анастасия Андреевна

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